Украинский эксперт назвал главным условием "возвращения" Крыма согласие России

Директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Николай Сунгуровский считает нереалистичным обещание президента Украины Петра Порошенко "вернуть" Крым "без торгов и договоренностей" вскоре после выборов.
В интервью изданию "Апостроф" Сунгуровский признал, что в перспективе ближайших месяцев и даже лет перехода полуострова под украинскую юристдикцию ожидать не приходится. "Этим даже не пахнет", — сказал эксперт.
Главным условием передачи Крыма Украине Сунгуровский считает согласие России его отдать. При этом, в войну НАТО с группировкой российских войск, размещенной на полуострове, он не верит
"Воевать с этой группировкой — это значит начало ядерной войны", — отметил Сунгуровский.
Напомним, что президент России Владимир Путин не раз называл вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрытым, полностью исключая возможность перехода региона под юристдикцию другого государства.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о запуске российским правительством новых масштабных инфраструктурных проектов на полуострове.
Источник фото: pxhere.com
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