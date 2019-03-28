Гендиректора Swedbank уволили из-за скандала об отмывании российских денег

Совет директоров Swedbank принял решение об увольнении генерального директора Биргитт Боннесен из-за намеренного игнорирования отмывания российских денег.

Биргитт Боннесен

Решение совета директоров прокомментировал его председатель — Ларс Идермарк. По его словам, совету директоров пришлось уволить гендиректора из-за давления, которое испытывал банк на протяжении последних дней. Также он сообщил, что временным исполняющим обязанности гендиректора будет назначен Андерс Карлссон, который сейчас занимает должность финансового директора.

На данный момент дело об отмывании российских денег расследуют органы финансового контроля Швеции и Эстонии. Представители США также следят за развитием событий. Финансовые эксперты уже установили, что в схеме отмыва могли участвовать бывший президент Украина Виктор Янукович, а также Пол Манафорт, которого уже осудили за соответствующие нарушения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Swedbank принял решение прекратить работу в России и на Украине.

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