МИД Белоруссии заявил о нежелании страны вступать в Евросоюз

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко пояснил позицию Белоруссии относительно вступления в Евросоюз. По его словам, Белоруссия пока не имеет намерений стать членом ЕС, поэтому в Европе должны рассматривать республику как "соседа".
"Возможно, в будущем, мы примем решение вступить в Евросоюз. Однако на данном этапе, для нас важно сохранить полный суверенитет. Поэтому Евросоюзу следует рассматривать нас как соседа", - заявил Кравченко.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Белоруссия собирается "уйти на Запад правильно". Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал "Правде.Ру" о том, что Белоруссия учтет опыт Украины в интеграции в Европу. Также эксперт пояснил, что дальнейшая интеграция Белоруссии в Россию больше невозможно в текущих условиях.
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