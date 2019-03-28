Захарова: пока российские военные нужны правительству Венесуэлы - они будут там оставаться

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что российские военные специалисты будут оставаться в Венесуэле до тех пор, пока в них есть необходимость. Об этом сообщает портал газеты "Известия".
"Как долго? Столько, сколько им понадобится. Столько, сколько они понадобятся правительства Венесуэлы", - сказала представитель российского МИДа.
Она добавила, что российские военные занимаются реализацией двустороннего соглашения в сфере военно-технического сотрудничества, заключенного еще в 2001 году. Поэтому никакого дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи Венесуэлы не требуется, подчеркнула Захарова.
Напомним, 23 марта Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. В аэропорт Каракаса прибыли два российских самолета с военнослужащими и 35 тоннами груза.
Генеральный секретариат Организации американских государств обвинил Россию в "военном вторжении на территорию Венесуэлы", а также в нарушении суверенитета республики.
Ранее "Правда.Ру" побеседовала с доцентом кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александром Перенджиевом, который назвал отправку военного контингента способом "показать, что Россия поддерживает президента Мадуро, настроена на военно-техническое сотрудничество именно с этой властью".
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Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
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