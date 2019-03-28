Группировка из пяти кораблей НАТО движется к Черному морю

Вечером 28 марта в Черное море войдет группировка боевых кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Нидерландский эсминец "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелибору" и вспомогательное французское судно "Вар" двигаются через Мраморное море к проливу Босфор.

1 апреля "Торонто" и "Санта Мария" намерены прибыть в Одессу, до этого они вместе с другими кораблями совершат патруль Черного моря.

Как сообщала "Правда.Ру", в Одессе натовских моряков встретят представители правительства Украины и командования ВСУ. Кроме того, горожанам дадут возможность осмотреть корабли, поднявшись на борт. Напомним, что 1 апреля в Одессе считается городским праздником и этот день является нерабочим, а 31 марта на Украине пройдут президентские выборы.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном участии кораблей НАТО в провокациях в районе Керченского пролива с целью давления на Россию. Однако, военный эксперт, к которому обратилась за комментарием "Правда.Ру", отверг такую возможность, заявив, что "на дне Черного моря много европейских кораблей и вряд ли такие державы как Германия и Франция хотят добавить еще несколько".

Источник фото: wikimedia. org

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