Николас Мадуро рассказал о подробностях остановке крупнейшей ГЭС Венесуэлы. По его словам, электростанцию атаковал снайпер по заказу оппозиционных сил. Из-за атаки снайпера работа ГЭС была остановлена, что повлекло третье по счету отключение электроэнергии по всей стране.
"Причиной очередного отключения электроэнергии стал инцидент на ГЭС. Преступник атаковал электростанцию с возвышенности, использовав снайперскую винтовку. Предположительно, атака была спланирована оппозиционными силами, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", — заявил президент Венесуэлы.
На данный момент 80% повреждений было устранено, однако Мадуро отметил, что снайперу удалось повредить "сердце" электростанции.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Гуайдо выступил против нахождения российских военных на территории Венесуэлы. Присутствие российских военнослужащих в Венесуэле, по мнению Гуайдо, противоречит основным нормам конституции латиноамериканской страны.
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Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.