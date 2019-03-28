Снайпер атаковал крупнейшую ГЭС Венесуэлы - Мадуро

Николас Мадуро рассказал о подробностях остановке крупнейшей ГЭС Венесуэлы. По его словам, электростанцию атаковал снайпер по заказу оппозиционных сил. Из-за атаки снайпера работа ГЭС была остановлена, что повлекло третье по счету отключение электроэнергии по всей стране.

"Причиной очередного отключения электроэнергии стал инцидент на ГЭС. Преступник атаковал электростанцию с возвышенности, использовав снайперскую винтовку. Предположительно, атака была спланирована оппозиционными силами, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", — заявил президент Венесуэлы.

На данный момент 80% повреждений было устранено, однако Мадуро отметил, что снайперу удалось повредить "сердце" электростанции.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Гуайдо выступил против нахождения российских военных на территории Венесуэлы. Присутствие российских военнослужащих в Венесуэле, по мнению Гуайдо, противоречит основным нормам конституции латиноамериканской страны.

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