Гуайдо огласил дату отстранения Мадуро от власти

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что 6 апреля начнется реализация операции "Свобода", которая направлена на свержение Николаса Мадуро. Об этом Гуайдо написал на своей страничке в Twitter.
"К 6 апреля мы должны все быть готовыми и собранными. Сформированные комитеты свободы и помощи должны достигнуть максимальной эффективности", — написал Гуайдо в социальной сети. Также в другой публикации лидер венесуэльской оппозиции призвал граждан выйти на улицы 30 марта и провести масштабную акцию протеста против узурпации власти Николасом Мадуро.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала результаты социального опроса в Венесуэле, которые определили, что 88% жителей страны хотят ухода Николаса Мадуро с поста президента. Опрос проводился с 11 по 14 марта текущего года в 16 штатах и 32 городах Венесуэлы, участие в нем приняли более 1 тысячи граждан.
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Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.