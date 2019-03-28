Гуайдо огласил дату отстранения Мадуро от власти

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что 6 апреля начнется реализация операции "Свобода", которая направлена на свержение Николаса Мадуро. Об этом Гуайдо написал на своей страничке в Twitter.

Хуан Гуайдо

"К 6 апреля мы должны все быть готовыми и собранными. Сформированные комитеты свободы и помощи должны достигнуть максимальной эффективности", — написал Гуайдо в социальной сети. Также в другой публикации лидер венесуэльской оппозиции призвал граждан выйти на улицы 30 марта и провести масштабную акцию протеста против узурпации власти Николасом Мадуро.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала результаты социального опроса в Венесуэле, которые определили, что 88% жителей страны хотят ухода Николаса Мадуро с поста президента. Опрос проводился с 11 по 14 марта текущего года в 16 штатах и 32 городах Венесуэлы, участие в нем приняли более 1 тысячи граждан.

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