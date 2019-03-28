Украинская разведка обвинила Россию в намерении повлиять на президентские выборы

Служба внешней разведки Украины (СВР) заявила о намерении России повлиять на результаты президентских выборов с целью "реванша пророссийских сил на Украине". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По мнению украинской разведки, Россия будет активно использовать свою медиа-сферу для создания "заказных материалов и других пропагандистских мероприятий", критически освещающих невыгодных для Кремля кандидатов в президенты Украины.

В СВР считают, что российские спецслужбы могут организовать паломничество православных россиян к киевским святыням, отправив под видом паломников "как сотрудников спецслужб, так и подготовленных боевиков православного толка".

В ведомстве не исключили того, что влияние на выборы будет оказано с помощью Донецкой и Луганской народных республик. Российские силовики активно собирают паспортные данные погибших или пропавших без вести людей в этих регионах, чтобы использовать их для голосования, как украинских граждан, считают в украинской разведке.

"За согласие проголосовать на выборах по поддельному паспорту они предлагают жителям этого региона денежное вознаграждение и продуктовые наборы", - отмечают в СВР.

Для обеспечения "правильного" голосования российские спецслужбы привлекут украинских трудовых мигрантов, работающих в Белоруссии и Казахстане, поскольку для них характерна "политическая апатия", заключают в ведомстве.

Напомним, что выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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