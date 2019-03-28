США с союзниками по НАТО пообещали объявить новые меры против России

Государственный секретарь США Майкл Помпео выразил надежду на то, что в скором времени совместно с союзниками из Организации Североатлантического договора (НАТО) будут объявлены новые меры в отношении России из-за ситуации в Крыму и на Украине. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

"Нам нужно сделать больше. Я надеюсь, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы объявим о новой серии мер, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе", - сказал Помпео в ходе своего выступления в конгрессе США.

Он добавил, что Соединенные Штаты продолжают проводить свою политику в отношении Крыма таким образом, чтобы он вернулся в состав Украины.

"Мы хотим, чтобы это было исправлено и постоянно изучаем возможности. Мы стараемся понять, делаем ли достаточно", - отметил госсекретарь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Майкл Помпео обвинил Россию в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро вопреки воле народа республики.

По его словам, Россия не только "предала демократические надежды венесуэльцев", но также оказывает давление на другие страны, вынуждая их не признавать легитимность временного президента Хуана Гуайдо. "Те страны, которые поддерживают Мадуро, занимаются тем самым иностранным интервенционизмом, в котором обвиняют других", - сказал тогда глава внешнеполитического ведомства.

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