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Трамп готов на "все варианты действий" для ухода России из Венесуэлы

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности на "все варианты действий" ради ухода России из Венесуэлы. Он заверил в этом супругу лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Фабиану Росалес.

Трамп готов на

Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс пригласили Фабиану Росалес в Овальный кабинет Белого дома в среду 27 марта, чтобы в очередной раз выразить поддержку ее мужу, провозгласившему себя президентом Венесуэлы, а также осудить Россию за сотрудничество с Николасом Мадуро.

"Мы призываем Россию сегодня прекратить всякую поддержку режима Мадуро и встать вместе с Хуаном Гуайдо, встать вместе с народами этого полушария и всего мира", — заявил Майк Пенс.

Вице-президент назвал "нежелательной провокацией" прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов, предположив, что на их борту находились сотрудники кибербезопасности и спецназа.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Белый дом запросил у Конгресса согласовать выделение из бюджета 500 миллионов долларов на поддержку Хуана Гуайдо

Источник фото: Кадр из эфира CBS News

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Темы Майк Пенс Венесуэла Дональд Трамп
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