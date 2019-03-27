Трамп готов на "все варианты действий" для ухода России из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности на "все варианты действий" ради ухода России из Венесуэлы. Он заверил в этом супругу лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Фабиану Росалес.
Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс пригласили Фабиану Росалес в Овальный кабинет Белого дома в среду 27 марта, чтобы в очередной раз выразить поддержку ее мужу, провозгласившему себя президентом Венесуэлы, а также осудить Россию за сотрудничество с Николасом Мадуро.
"Мы призываем Россию сегодня прекратить всякую поддержку режима Мадуро и встать вместе с Хуаном Гуайдо, встать вместе с народами этого полушария и всего мира", — заявил Майк Пенс.
Вице-президент назвал "нежелательной провокацией" прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов, предположив, что на их борту находились сотрудники кибербезопасности и спецназа.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Белый дом запросил у Конгресса согласовать выделение из бюджета 500 миллионов долларов на поддержку Хуана Гуайдо
Источник фото: Кадр из эфира CBS News
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Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.