Украинские националисты разбили памятник генералу Ватутину

Активисты украинской праворадикальной организации "Сокол" разбили бюст советского военачальника, генерала армии и Героя Советского Союза Николая Ватутина.

Примечательно, что националисты из Украины сами написали о содеянном в своей группе в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел сегодня, 27 марта, в селе Фесьовка Черниговской области. Активисты не только признались в акте вандализма, но и потребовали "как можно быстрее вывезти чучело из центра населенного пункта".

"Снести бюст палача украинского народа", заявили националисты, необходимо было давно.

Члены украинской праворадикальной организации "Сокол" напомнили, что украинский институт национальной памяти включил Николая Ватутина в список лиц, "причастных к борьбе против независимости Украины", а также участвовавших в "голодоморе и политических репрессиях".

Отметим, что подавляющее большинство тех, кто оставил свой комментарий под сообщением националистов в социальной сети Facebook, позволили себе раскритиковать их поступок. Так, например, им указали на то, что с цементом воевать не сложно. Также комментаторы указали на то, что если бы не Николай Ватутин, то активистов "на свете бы не было". Некоторые же стали оскорблять вандалов. Активисты в стороне не остались и вступили в спор с пользователями сети Интернет.

Напомним, что Николай Ватутин — выходец из крестьянской земли. Он прошел путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной войны, вплоть до своей гибели в 1944-м году, военачальник возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов.

На территории России и Украины Николаю Ватутину были установлены памятники. Также в честь Героя Советского Союза были названы многочисленные географические объекты, начиная с городов и заканчивая улицами и переулками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в украинском городе Львове снесли монумент Боевой славы Вооруженных Сил СССР. Удивительно, но в день демонтажа памятника умер один из его создателей, архитектор Аполлон Огранович.

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