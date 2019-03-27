Белый дом запросил на поддержку Гуайдо до 500 млн долларов

Администрация президента США запросила у Конгресса новые полномочия по "поддержке демократической трансформации в Венесуэле". Белый дом предлагает выделить из государственного бюджета до 500 миллионов долларов "на счета, предназначенные для иностранной помощи". Соответствующий документ 27 марта направил Конгрессу госсекретарь Майк Помпео.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о пропаже с течение последних двух месяцев с зарубежных счетов страны более 30 миллиардов долларов. По словам Родригеса, деньги изымаются по прямому указанию Вашингтона и передаются оппозиционной группе под руководством Хуана Гуайдо.

Во избежание расхищения активов государственной нефтяной компании PDVSA президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перевести ее главный офис из Лиссабона в Москву.

Напомним, что председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны, а США и ряд стран Запада признали его легитимным главой государства. Россия Гуайдо не признает, продолжая сотрудничество с действующим президентом Николасом Мадуро.

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