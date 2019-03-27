Россия подарит Киргизии 30 млн долларов

Российская Федерация поддержит государственный бюджет Киргизии. Об этом 27 марта сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии 30 миллионов долларов безвозмездной финансовой помощи", — сказал помощник президента.

Кроме того, вырастет размер арендной платы, которую республика получает за размещение на ее территории российской военной базы.

Прошлогодний дефицит бюджета Киргизии составил около 100 миллионов долларов, при том, что ожидаемый размер этого показателя был втрое выше. В текущем году правительство республики прогнозирует дефицит бюджета в 140 миллионов долларов.

За 2018 год Россия списала Киргизии государственный долг на 240 миллионов долларов, а за последние 11 лет общая сумма списанных российским правительством долгов республики превысила 700 миллионов долларов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о заинтересованности киргизских властей в размещении на территории страны еще одной российской военной базы.

Источник фото: wikimedia.org

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