Порошенко заявил, что главным его оппонентом на выборах является Путин

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал главу Российской Федерации Владимира Путина своим главным оппонентом на грядущих президентских выборах президента страны.
Об этом сообщает украинский общенациональный телеканал ICTV.
Так, Петр Порошенко указал на то, что его часто спрашивают, кто является его главным союзником на грядущих выборах президента Украины. По словам главы государства, главный его союзник — украинский народ.
Главным же оппонентом на президентских выборах для него, заявил Порошенко, будет являться президент России Владимир Путин.
Глава Украины заявил, что во время принятия решения о недопуске на выборы граждан Российской Федерации в составе миссии наблюдателей от ОБСЕ на него якобы оказывалось серьезное давление. Петр Порошенко подчеркнул, что его поддержали лишь украинский народ и "международные партнеры".
Также Порошенко заявил, что президентские выборы 2019 года станут для Украиной "точкой невозврата". Уже в следующем году, указал глава государства, постсоветская республика станет энергонезависимой и перестанет импортировать газ.
Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. На сегодняшний день, отметим, первое место в рейтинге кандидатов занимает актер и шоумен Владимир Зеленский. Петр Порошенко удостоился второй строчки рейтинга, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко — третьей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации поймали Петра Порошенко на газовом разграблении современной Украины. Так, указали журналисты, президент Незалежной якобы передал крупное украинское газовое месторождение своему приятелю и знакомцу.
Фото: Pravda. Ru.
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