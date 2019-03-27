Трамп велел отправить астронавтов к Луне в течение пяти лет.

Вице-президент США Майк Пенс сообщил о распоряжении Дональда Трампа "вернуть американских астронавтов к Луне в течение пяти следующих лет". На заседании национального космического совета Пенс заявил, что "первой женщиной и следующим мужчиной на Луне будут американские астронавты, которые полетят на американской ракете с американской земли".
Ранее лунная программа США предполагала высадку на поверхность Луны в 2028 году. Полеты к ней специалисты NASA планировали организовать с окололунной станции Gateway. Теперь Трамп приказал "любыми необходимыми средствами" сократить этот срок до 2024 года.
Российская федерация намерена отправить своих космонавтов на естественный спутник Земли в 2031 году, а затем сделать такие полеты ежегодными, чтобы в 2034 году приступить к строительству лунной базы.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 19 марта в Москве стартовал эксперимент по подготовке людей к освоению Луны. В течение четырех месяцев российско-американский экипаж будет проходить тренировки в условиях, максимально приближенных к условиям лунной станции.
Источник фото: pxhere. com
Читайте также
В NASA заявили о пользе "Союзов" для освоения Луны
В РАН засомневались в возможности строительства станции на Луне
В NASA сообщили о неформальных договоренностях с Россией по освоению Луны
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
В нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. В Кремлевском Дворце съездов выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Автор "Правды.Ру" побывал на концерте восходящей звезды.
Экстравагантный ведущий Fox News Грег Гатфилд выступил с комментарием по поводу слов Дональда Трампа о победе над халифатом "Исламского государства"* (террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации).