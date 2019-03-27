Трамп велел отправить астронавтов к Луне в течение пяти лет

Вице-президент США Майк Пенс сообщил о распоряжении Дональда Трампа "вернуть американских астронавтов к Луне в течение пяти следующих лет". На заседании национального космического совета Пенс заявил, что "первой женщиной и следующим мужчиной на Луне будут американские астронавты, которые полетят на американской ракете с американской земли".

Ранее лунная программа США предполагала высадку на поверхность Луны в 2028 году. Полеты к ней специалисты NASA планировали организовать с окололунной станции Gateway. Теперь Трамп приказал "любыми необходимыми средствами" сократить этот срок до 2024 года.

Российская федерация намерена отправить своих космонавтов на естественный спутник Земли в 2031 году, а затем сделать такие полеты ежегодными, чтобы в 2034 году приступить к строительству лунной базы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 19 марта в Москве стартовал эксперимент по подготовке людей к освоению Луны. В течение четырех месяцев российско-американский экипаж будет проходить тренировки в условиях, максимально приближенных к условиям лунной станции.

Источник фото: pxhere. com

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