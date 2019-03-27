Гуайдо заявил, что присутствие в Венесуэле военных РФ нарушает конституцию страны

Присутствие российских военнослужащих в Венесуэле противоречит основным нормам конституции латиноамериканской страны.
Соответствующее заявление сделал оппозиционный лидер современной Венесуэлы, самопровозглашенный исполняющий обязанности главы государства Хуан Гуайдо.
Также оппозиционный лидер Венесуэлы считает, что действующая в стране власть пригласила и пустила на территорию страны российских военнослужащих не просто так. Хуан Гуайдо уверен, что правительство просто-напросто не доверяет своей собственной армии.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации же, отметим, заявили, что российские специалисты находятся в республике согласно двухстороннему соглашению о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Несколько месяцев назад, напомним, Соединенные Штаты Америки, ряд государств Европы и подавляющее большинство стран Южной Америки объявили действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро узурпатором и тираном, а его власть в стране нелегитимной.
Тут же временно исполняющим обязанности главы государства объявил самого себя Хуан Гуайдо, лидер местной оппозиции. США, отметим, признали легитимность действий самозванца.
В скором времени, напомним, Венесуэлу захлестнула массовая волна протестов. Президент страны Николас Мадуро заявил тогда, что готов сесть за стол переговоров.
Также, что примечательно, Мадуро заявил о том, будто глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил правительству Колумбии и тамошней мафии убить его.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Венесуэлу действительно прибыли военнослужащие российской армии. В Каракасе — столице страны — заявили, что в этом якобы "нет ничего загадочного". Армия Российской Федерации, подтвердили там заявление МИД РФ, прибыла в Венесуэлу ради "двусторонних консультаций".
Также "Правда.Ру" писала о том, что смена власти в Венесуэле, по мнению Хуано Гуайдо, пойдет на пользу как Российской Федерации, так и Китайской народной республике. В ближайшие годы, уверен он, Венесуэлу ждут стабильность и процветание, а Россия и Китай, указал Гуайдо, как главные иностранные кредиторы латиноамериканской страны, не могут быть этим недовольны.
Фото: flickr. com.
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