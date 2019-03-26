Портал для путешественников открыл туристический тур по Донбассу

Британский филиал американского сайта путешествий TripAdvisor открыл тур в Донбасс. Там, напомним, и по сей день продолжаются военные действий.

Так, подразделение TripAdvisor из Великобритании за 300 фунтов стерлингов — 25 500 рублей — предлагает туристам экскурсии по городам Краматорску и Славянску. Энтузиастам, указывают организаторы, покажут разрушенные дома, бомбоубежища и солдат Вооруженных сил Украины, а также разрешат пообщаться с местными жителями.

Война в Украине, сообщает туроператор на своем сайте, самый большой и кровопролитный военный конфликт со времен Второй мировой войны. На юго-востоке страны, указывают они, погибли больше десяти тысяч человек. Среди них, напоминают организаторы, как военнослужащие, так и мирные граждане. Боевые действия продолжаются и по сей день, заявляют они, а значит, у неравнодушных есть возможность стать частью новой европейской истории.

За 25 500 рублей смелым туристам организаторы предлагают не только экскурсию по городам, разрушенным войной, но и приличный сервис. Так, клиентов будут возить по территориям Донбасса на автомобиле с кондиционером, а кормить лишь украинскими национальными блюдами. Также туристов обяжут надеть бронежилет и каску. Удивительно, но организаторы не запрещают своим потенциальным клиентам брать в поездку детей.

Примечательно, что происходящее сегодня на Украине британский филиал американского сайта путешествий TripAdvisor описывает как "агрессию России против Украины".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший сотрудник Службы безопасности Украины рассказал о тайных украинских тюрьмах в Донбассе. В этих тюрьмах, по словам экс-сотрудника СБУ, пытали и убивали людей.

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