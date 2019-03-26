В Британии на свалке нашли цилиндр и портсигар Уинстона Черчилля

Разнорабочий одной из мусорных свалок в Великобритании нашел на ней вещи, принадлежащие Уинстону Черчиллю, бывшему премьер-министру страны.

Об этой любопытной истории сообщает британское издание The Daily Mail.

Так, сообщают авторы материала, мужчине удалось обнаружить в груде ненужного мусора цилиндр, портсигар и сигару известного политика. Также британский разнорабочий нашел на свалке несколько сотен писем, которые повариха Уинстона Черчилля писала своему сыну.

Из этих писем стало ясно, что легендарный британский премьер-министр подарил свои вещи поварихе за отличную работу. К подарку прилагалось подписанное фото премьер-министра.

Удивленный своей находкой, удачливый разнорабочий обратился к британским антикварам. Эксперты подтвердили подлинность предметов. Согласно примерным оценкам антикваров, цилиндр, портсигар и сигара Уинстона Черчилля стоят десять тысяч фунтов.

Напомним, что Уинстон Черчилль занимал пост премьер-министра Великобритании с 1940 года по 1945 год, а также в период с 1951 по 1955 годы. Любопытно, что в далеком 2002 году британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация провела опрос "100 величайших британцев". Тогда подавляющее большинство подданных Великобритании заявили, что считают величайшим британцем именно Уинстона Черчилля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые с помощью теста ДНК развеяли одну из главных теорий 20-го века. Так, исследователи выяснили, что Рихард Гесс, один из самых верных помощников Адольфа Гитлера, действительно умер в тюрьме, а не с успехом бежал оттуда, как многие думали.

Читайте также:

Как Черчилль обманул Сталина и Гитлера.