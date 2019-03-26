Испания отказалась извиняться перед Мексикой за колонизацию.

Власти Испании призвали президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора к конструктивному подходу в оценке истории взаимоотношений двух стран. Так они отреагировали на письмо президента к королю Испании Филиппу VI c предложением извиниться за действия колонизаторов в XVI веке.
"Прибытие испанцев на территорию современной Мексики 500 лет назад нельзя судить с современных позиций. Наши братские народы всегда умели смотреть на наше общее прошлое без ненависти", — говорится в обращении Мадрида.
В письме к королю Андреас Мануэль Лопес Обрадор напомнил о насилии испанцев по отношению к коренному населению страны.
"Пришло время для примирения. Но сначала нужно просить прощения. Происходили массовые убийства и угнетение. Так называемое завоевание шло с мечом и крестом. Они строили свои церкви на храмах коренных жителей", — отметил президент.
С аналогичным посланием он также обратился к папе римскому Франциску.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководство Мексики отказалось оплачивать строительство стены на границе с США
Источник фото: wikimedia.org
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