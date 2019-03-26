Экс-премьер Эстонии подрабатывает гидом в Антарктике

Бывший премьер-министр Эстонии в 1994-1995 годах Андрес Таранд в настоящее время проводит экскурсии для туристов в Антарктике. Об этом сообщает телеканал ETV+.

По данным эстонских журналистов, 79-летний Таранд по своему образованию является климатологом и множество раз был в Антарктике в научных целях. Несколько лет он проработал метеорологом на советской полярной станции "Молодежная".

Теперь экс-премьер Эстонии прилетает в Антарктику во главе туристических групп по 15 человек. "Добраться до Антарктики не очень сложно. Из Таллина во Франкфурт, далее перелет до Буэнос-Айреса, а оттуда в небольшой городок Ушуайя, живущий за счет туризма", - рассказал Таранд.

Он добавил, что в Антарктиду отправляется множество людей, которым интересны ледовые ландшафты материка, а также айсберги и местные обитатели. За год этот регион посещает в среднем около сорока тысяч туристов из самых разных стран, отметил Таранд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты НАСА обнаружили в Ларсене, одном из самых уязвимых ледников Антарктиды, гигантскую трещину длиной в 112 километров и шириной в 100 метров. По мнению ученых, ее появление свидетельствует о начале распада ледового массива и формировании огромного айсберга площадью в 6,5 тысячи квадратных километров.

На фото: Андрес Таранд

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