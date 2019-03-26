Хакеры раскрыли планы Великобритании по информвойне с Россией

Министерство иностранных дел Великобритании планирует запустить новый проект, целью которого является информационная война с Российской Федерацией.
Соответствующее заявление сделали хакеры из международной сети активистов Anonymous.
Так, указывают хакеры, британские секретные агенты якобы будут ездить по всему миру, оценивать возможности потенциальных участников и готовить отчеты для Министерства иностранных дел Великобритании. К своему заявлению хакеры из Anonymous приложили документы, в которых говорится о создании целой сети неправительственных организаций для обличения дезинформации.
В документах, что добыли специалисты в области информационных технологий, вычислительной техники и программирования, есть также файл, посвященный организационным предложениям по противодействию "активным действиям" России. Согласно предоставленной информации, специалисты будут собирать доказательства действий РФ, определять возможные встречные меры и презентовать выводы аудитории.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев назвал источниками внешней угрозы для России Великобританию и Соединенные Штаты Америки. Из-за высокой вероятности кибератак Запада, указал специалист, Российской Федерации и приходится инициировать создание суверенного Интернета.
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