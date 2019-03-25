Депутат Анна Конопацкая призвала поставить точку в теме союзного государства с помощью референдума

Анна Конопацкая опубликовала запись в Facebook, где призвала жителей Белоруссии провести референдум и отказаться от союзного государства с Россией. По мнению депутата, за 20 лет совместный проект остался "мертворожденным ребенком".

Анна Конопацкая

В своем обращении Конопацкая призывает белорусов задуматься о необходимости союзного государства. Пользователи социальной сети резко отреагировали на заявления депутата, и отметили, что проводить референдум смысла не имеет, так как его результаты все равно решит правительство Белоруссии.

"Я понимаю, что честных выборов у нас никогда не было и не будет. Но обратите внимание на договор о союзном государстве, который мы подписали 20 лет назад. Там сказано, что выйти из проекта можно только через референдум. Я считаю, что нашей стране не нужен этот проект, поэтому призываю вас забыть о других вопросах стать на защиту суверенитета нашей страны", — ответила Анна Конопацкая критикам в социальной сети.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея, который сообщил, что на переговорах союзного государства речь об объединении России и Белоруссии никогда не шла.

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