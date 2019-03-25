Неизвестные осквернили места памяти жертв сталинских репрессий в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту повреждения мемориальных объектов в урочище Куропаты.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, сообщают белорусские средства массовой информации.

Согласно предоставленной информации, несколько дней назад, 23 марта, в милицию Минска, столицы Белоруссии, поступило сообщение о том, что неизвестные разрисовали краской мемориальные объекты в Куропатах.

В настоящее время белорусские стражи правопорядка приступили к необходимым в таких случаях следственным действиям. Инициированы, сообщают средства массовой информации постсоветской республики, ряд экспертиз. Ведутся поиски причастных к совершению дерзкого преступления.

Отметим, что лесное урочище Куропаты находится на северо-восточной границе Минска. Там были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 30-40-ых годах прошлого столетия. По данным белорусской прокуратуры, урочище являлось местом массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в украинском городе Львове снесли монумент Боевой славы Вооруженных Сил СССР. Удивительно, но в день демонтажа памятника скончался один из его создателей, архитектор Аполлон Огранович.

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