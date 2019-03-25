Экс-премьер Литвы высказался против выхода РФ из Совета Европы

Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что Российская Федерация должна остаться в списке членов Совета Европы.

Своим мнением Андрюс Кубилюс поделился в эфире одного из литовских телевизионных каналов.

Так, отметил бывший премьер-министр Литвы, каждое пятое рассматриваемое Европейским судом по правам человека дело исходит из России. Необходимо, считает Андрюс Кубилюс, оставить россиянам возможность отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека.

Также, указал экс-премьер прибалтийского государства, Российская Федерация должна международной организации большую сумму денег. Отдаст она их только в том случае, подчеркнул Андрюс Кубилюс, если останется в Совете Европы.

Примечательно, что Кубилюс претендует на пост генерального секретаря Совета Европы.

Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крымский полуостров в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.

В Совет Европы на сегодняшний день входит аж 47 государств.

Напомним, что Андрюс Кубилюс занимал пост премьер-министра Литвы в периоды с 1999 по 2000 годы, а также с 2008 по 2012 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что своим мнением по поводу членства Российской Федерации в Совете Европы поделился секретарь организации Турбьерн Ягланд. Так, уверен специалист, если Россия выйдет из европейских конвенций, то это потрясет всю современную Европу.

Читайте также:

Совет Европы требует от России денег на русофобию.