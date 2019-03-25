Boeing в Донбассе сбили ВСУ - экс-сотрудник СБУ

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что малазийский Boeing в небе над Донбассом был сбит в 2014 году украинской стороной. У экс-разведчика есть несколько аргументов, которые подтверждают его теорию.

"Меня сразу насторожил тот факт, что администрация президента молниеносно отреагировала на трагедию. Не только у меня тогда возникло чувство, что Петр Порошенко и его приближенные знали о грядущем инциденте заранее. К тому же, несмотря на продолжавшиеся уже несколько месяцев боевые действия, Украина не закрыла воздушное пространство. Вполне резонный вопрос — почему?", — поясняет Василий Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ также рассказал, что пытался узнать о случившемся от своих знакомых в генеральном штабе, однако все они рекомендовали ему не лезть в эту тему, чтобы избежать неприятностей. Несмотря на это, Василию Прозорову удалось установить причастных к сокрытию информации о крушении Boeing. По его мнению, к этой трагедии причастны текущий заместитель главы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, который считает, что Украина, Нидерланды и Малайзия договорились скрыть доказательства о причастности ВСУ к крушению Boeing на Донбассе.

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