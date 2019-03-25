Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных украинских тюрьмах на Донбассе

На юго-востоке страны, на территории боевых действий, правительство Украины создало тайные тюрьмы.

Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Так, заявил экс-сотрудник СБУ, одна из таких тюрем якобы располагается на аэродроме в городе Мариуполь. В них, указал Василий Прозоров, бойцы Вооруженных сил Украины пытали и убивали людей.

Также, рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, подобные тюрьмы есть и у нацбатальона "Азов".

Примечательно, что, по словам Василия Прозорова, на самом деле "Азов" не подчиняется ни Национальной гвардии Украины, под командованием которой находится, ни даже украинскому правительству.

Как рассказал сам Прозоров в ходе пресс-конференция в МИА "Россия сегодня", с 1999 года по 2018 год он являлся сотрудником Службы безопасности Украины. Однако, после государственного переворота 2014 года он, по его же словам, "добровольно по идеологическим мотивам" оказывал содействие Российской Федерации в получении информации.

Напомним, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года. Боевые действия, отметим, ведутся между вооруженными силами и боевыми частями Украины с одной стороны и формированиями повстанцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с другой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации обвинили современную Украину в попытках выставить себя жертвой перед Соединенными Штатами Америки и Европой.

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