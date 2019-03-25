Украинские полярники возьмут с собой в Антарктиду копию томоса

Члены экспедиции Украины в Антарктиде возьмут с собой копию томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба национального Антарктического научного центра.

Сообщается, что сегодня, 25 марта, в Михайловском Златоверхом соборе владыка Православной церкви Украины Епифаний проведет молебен на счастливое путешествие украинских полярников и на хорошее начало их работы в Антарктиде.

Согласно предоставленной пресс-службой национального Антарктического научного центра информации, томос разместят в часовне святого равноапостольного князя Владимира, которая находится на станции "Академик Вернадский".

Отметим, что украинская антарктическая стадия "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова. Часовня Святого Равноапостольного князя Владимира была открыта на станции в 2011 году. Часовня стала самым южным культовым православным сооружением в мире.

Напомним, что Константинопольский патриархат предоставил автокефалию православной церкви на Украине в январе текущего года. Русская православная церковь, что примечательно, не признает данный документ, а день подписания томоса называет трагическим днем в истории православия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины намерен передать храм Спаса на Берестове Константинопольскому патриархату в качестве благодарности за предоставление украинской церкви автокефалии.

Фото: официальный сайт Украинской Православной Церкви.

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