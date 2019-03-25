В Венесуэлу прибыли военные армии РФ

В Венесуэлу прибыли военнослужащие Российской Федерации. Как сообщает дипломатический источник в Каракасе, столице латиноамериканской страны, российские военные будут участвовать в "двусторонних консультациях".

Вчера, 24 марта, в Венесуэлу прибыли два российских самолета. На борту воздушных судов в страну прилетели порядка ста военнослужащих из России. Известно также, что лайнеры доставили в Венесуэлу около 35 тонн груза.

Дипломатический источник из Каракаса заявил, что в прибытие российских военных якобы "нет ничего загадочного". Между Россией и Венесуэлой, напомнил он, существует ряд договоренностей по сотрудничеству в военно-технической сфере.

Несколько месяцев назад, напомним, Соединенные Штаты Америки, ряд государств Европы и подавляющее большинство стран Южной Америки объявили действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро узурпатором и тираном, а его власть в стране нелегитимной.

Тут же временно исполняющим обязанности главы государства объявил самого себя Хуан Гуаидо, лидер местной оппозиции. США, отметим, признали легитимность действий самозванца.

В скором времени, напомним, Венесуэлу захлестнула массовая волна протестов. Президент страны Николас Мадуро заявил тогда, что готов сесть за стол переговоров.

Также, что примечательно, Мадуро заявил о том, будто глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил правительству Колумбии и тамошней мафии убить его.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп интересовался военным вторжением в Венесуэлу. Американские средства массовой информации сообщают, что он якобы подходил к своим помощникам и спрашивал, что они думают по этому поводу. Примечательно, что, когда Дональду Трампу советовали выжидать, чтобы не навредить США, он очень удивлялся.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки солдат в соседнюю с Венесуэлой Колумбию. Об этом стало известно после того, как помощник президента США Джон Болтон случайно показал в телекамеры свой личный блокнот с записями.

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