В Китае разработают приложение для быстрого поиска туалета

Министерство культуры и туризма Китая сообщило о разработке онлайн-приложения для быстрого поиска ближайших к пользователю общественных туалетов. Мобильное программное обеспечение заработает уже в начале лета текущего года.

Созданием приложения занимается китайская интернет-компания Baidu. На карте будут отмечены все общественные туалеты, построенные до 2019 года рядом с туристическими объектами, в транспортных центрах, ресторанах, развлекательных заведениях и зонах отдыха.

В ведомстве заявляют о том, что вся информация, собранная в базу данных приложения, будет максимально соответствовать действительности - ее проверкой займутся департаменты министерства.

По словам разработчиков, приложение поможет улучшить санитарные условия в Китае, где антисанитария является одной из главных причин младенческой смертности. Также таким способом власти намерены повысить туристическую привлекательность страны.

Все общественные туалеты планируют оборудовать аппаратом для чистки обуви, весами, торговым автоматов, бойлером с горячей питьевой водой, скамейками, терминалами для зарядки телефонов и бесплатным интернетом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что безработный мужчина из китайского города Гуйян задолжал онлайн-казино более 60 тысяч юаней (около 580 тысяч рублей). Чтобы расплатиться с долгом, он решил продать своего ребенка одной семейной паре, искавшей детей для усыновления.

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