В ЕС опровергли информацию о начале расследования в отношении Порошенко

Европейская служба по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не инициировала расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета на Украине.
"Мы подтверждаем, что нет никаких расследований, связанных с украинским президентом. В случае возникновения информации, которая будет представлять интерес для расследования, мы оценим ее в контексте наших обычных процедур", - заявили представители службы.
Напомним, что накануне кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о начале масштабного антикоррупционного расследования в отношении украинского президента.
По ее словам, служба ЕС по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству открыла дело против Петра Порошенко из-за многочисленных фактов нарушения украинского законодательства с его стороны, а также по причине неспособности правоохранительных органов Украины вести подобное расследование.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Верховной рады Украины из политического блока "Оппозиционная платформа - за жизнь" призвали украинского президента Петра Порошенко покаяться на коленях перед гражданами страны за принесенные им страдания.
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