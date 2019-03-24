В ЕС опровергли информацию о начале расследования в отношении Порошенко

Европейская служба по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не инициировала расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета на Украине.

"Мы подтверждаем, что нет никаких расследований, связанных с украинским президентом. В случае возникновения информации, которая будет представлять интерес для расследования, мы оценим ее в контексте наших обычных процедур", - заявили представители службы.

Напомним, что накануне кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о начале масштабного антикоррупционного расследования в отношении украинского президента.

По ее словам, служба ЕС по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству открыла дело против Петра Порошенко из-за многочисленных фактов нарушения украинского законодательства с его стороны, а также по причине неспособности правоохранительных органов Украины вести подобное расследование.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Верховной рады Украины из политического блока "Оппозиционная платформа - за жизнь" призвали украинского президента Петра Порошенко покаяться на коленях перед гражданами страны за принесенные им страдания.

Читайте также: Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве

Тимошенко заявила о запуске импичмента Порошенко