Более 30 миллиардов долларов было похищено с зарубежных счетов Венесуэлы

За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов. Один миллиард из которых был переведен на личные счета участников венесуэльской оппозиции. Об этом сообщает "Российская Газета".

По данным министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, кражи из активов республики в различных банках по всему миру осуществляются по прямому указанию Соединенных Штатов.

Часть похищенной суммы передается оппозиционной группе, куда входит Хуан Гуайдо и его ближайшие соратники, для финансирования вооруженной операции против законной власти Венесуэлы, а также организации покушений на жизнь действующего президента страны Николаса Мадуро.

Напомним, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пообещал "финансово задушить" законную власть Венесуэлы с помощью "наиболее жестких санкций".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Венесуэлы сорвали план покушения на жизнь президента Николаса Мадуро, подготовленный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом рассказал сам венесуэльский лидер на встрече со своими сторонниками. Он добавил, что в ближайшее время "будут новые аресты", поскольку прокуратура Венесуэлы "далеко продвинулась в этом деле".

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