В Токио "попрощались" с ядерной энергетикой массовым митингом

В столице Японии прошел массовый митинг против ядерной энергетики, который окрестили "Прощай ядерная энергетика". В шествии приняли участие более 10 тысяч японцев. Они прошли по главным улицам Токио с лозунгом "Авария на "Фукусиме-1" еще на закончилась".

Японские СМИ отмечают, что в митинге принимали участие японцы, которые восемь лет назад участвовали в эвакуации населения с зараженных радиацией территорий. Также в митинге приняли участие те, кому пришлось покинуть родной дом из-за угрозы радиации.

"Мы не понимаем такой энергетики. У людей были собственные жилища, своя земля, и всего этого они лишились. Из-за чего? Из-за ядерной энергетики? Зачем нам нужна такая энергетика?", — заявил один из участников митинга, который участвовал в эвакуации населения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о превышении допустимой нормы радиации в море возле АЭС "Фукусима-1". содержание радиоактивного йода в морской воде неподалеку от аварийной японской АЭС "Фукусима-1" превысило норму в 3,355 тысячи раз.

Также "Правда.Ру" информировала про остановку всех атомных электростанций в Японии, которая произошла спустя два года после аварии на АЭС "Фукусима-1". За это время страна усилила импорт газа, нефти и угля.

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