США отвергли обвинения Луценко в адрес Йованович и не будут отзывать посла из Киева

Украинское издание ZN. UA опубликовало материал, в котором утверждается, что США не будут отзывать Мари Йованович из Украины из-за слов генерального прокурора Юрия Луценко.

Мари Йованович

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович во вмешательстве в украинскую систему правосудия. По словам генпрокурора Украины, во время первой встречи с послом, она передала ему список "неприкасаемых" украинских политиков, которые не должны были попадать в поле зрения генпрокуратуры.

Также "Правда.Ру" публиковала интервью политолога Михаила Погребинского, в котором он пояснил, почему Юрий Луценко решил "наехать" на посла США в преддверии президентских выборов.

По информации ZN. UA, США не собираются отзывать Мари Йованович из Украины. Посла просят остаться "хотя бы до лета", поскольку новому послу придется вникать в специфику работы на Украине еще некоторое время. Сама Мари Йованович хочет вернуться в США из-за семейных обстоятельств.

Государственный департамент США раскритиковал слова Луценко о списке "неприкасаемых", а также заявил, что информация генпрокурора Украины "не соответствует действительности".

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