В Германии задержаны 11 подозреваемых в подготовке терактов

Около 200 силовиков из разных ведомств и регионов Германии приняли 22 марта участие в спецоперации по задержанию предполагаемых участников террористической группировки. Операция проходила в землях Гессен и Рейнланд-Пфальц.
По сообщению телеканала Welt, задержано 11 человек, у них изъяты более 20 тысяч евро наличными, холодное оружие, наркотики, а также разнообразные документы на бумажных и электронных носителях.
По версии прокуратуры, 21-летний житель Оффенбаха и два 31-летних брата из Висбадена планировали устроить "террористическую атаку" с целью убийства как можно большего количества "неверующих".
До осуществления задуманного им было еще далеко — злоумышленники только искали контакты с торговцами оружием и собирали средства на его покупку. В финансировании подготовки атаки подозревают десять жителей Франкфурта, Оффенбаха, Висбадена и Майнца в возрасте от 20 до 42 лет.
В рейде по задержанию фигурантов расследования приняли участие около 200 силовиков из разных ведомств и регионов Германии.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что правительство Германии считает свою страну "объявленной и фактической целью насилия со стороны джихадистов".
Источник фото: pxhere.com
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