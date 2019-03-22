Кандидата в президенты Украины "поймали" на оплате рекламы в Facebook российскими рублями

Инна Богословская

Активисты общественного движения ЧЕСНО узнали из открытых источников, что кандидат в президенты Украины Инна Богословская оплачивает рекламу в Facebook российскими рублями.

Библиотека рекламных материалов Facebook гласит, что рекламные объявления Инны Богословской были размещены в феврале 2019 года. С начала рекламной кампании было опубликовано 22 записи, стоимость каждой из которых составила от 500 до 999 российских рублей. Примечательно то, что целевая аудитория кампании составляла только мужчин в возрасте от 25 до 44 лет.

Члены общественного движения подсчитали, что на продвижение 22 рекламных записей среди всей целевой аудитории стоило Инне Богословской около 4,5 тысяч гривен.

Ранее Инна Богословская обещала своим избирателям строить отношения с Россией с помощью графитовым бомб, в случае своей победы на президентских выборах.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президентская гонка на Украине подходит к завершению. Свежие данные от социологической группы "Рейтинг". По-прежнему лидирует шоумен Владимир Зеленский — среди тех, кто уже определился со своим кандидатом и намерен за него проголосовать, он имеет рейтинг 24,7 процента. На втором месте экс-премьер Юлия Тимошенко с 18,3 процента, и замыкает тройку "призеров" президент Петр Порошенко — 16,8 процента.

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