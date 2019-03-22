Терезу Мэй не пригласили на общий ужин на саммите ЕС

Британский премьер Тереза Мэй, вопреки протоколу, не была приглашена на общий ужин лидеров стран-членов ЕС в первый день саммита в Бросселе. Газета The Daily Mail сообщает, что за едой главы государств обсуждали общую позицию по проблеме Brexit. Они были недовольны тем, что Мэй не предложила никакого конкретного плана по урегулированию ситуации.

Когда премьер-министру задали вопрос, что она намерена делать, если соглашение о выходе Великобритании из ЕС не будет одобрено британским парламентом, она, как сообщает источник издания, "уклонялась от ответов, не имела никакого плана и сама выглядела озадаченной".

Источник газеты Politico сообщает о резком заявлении, которое сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, как только Тереза Мэй покинула помещение, где проходили переговоры. Макрон признался, что перед саммитом оценивал вероятность одобрения британским парламентом сделки в 10%. "Однако после того, как мы выслушали ее, я думаю, что эта вероятность составляет 5%", — сказал Макрон.

Напомним, что в публичных комментариях канцлер Германии Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер говорили о своей поддержке Терезы Мэй и надеждах, что ей удастся убедить парламентариев, что выход Великобритании должен осуществляться упорядоченно и в соответствии с соглашением.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в случае если британский парламент не одобрит сделку, Великобритания будет исключена из ЕС 12 апреля.

Источник фото: "Правда.Ру"

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