В Астане продолжаются задержания несогласных с переименованием столицы

В столице Казахстана полиция задержала несколько десятков человек, собравшихся у одного из торговых центров города.

Очевидцы сообщают, что они собрались якобы для того, чтобы выразить свое несогласие с переименованием Астаны в город Нур-Султан.

Средства массовой информации Казахстана сообщают, что среди митингующих была и журналист радио "Азаттык" Светлана Глушакова. В данный момент все телефоны девушки отключены и представителям СМИ Казахстана не удается связаться с ней.

Напомним, что 20 марта новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой переименовать столицу Астану в город Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Он, напомним, недавно сложил свои полномочия президента постсоветской республики после 30 лет у власти.

Издание "Казахстан и все-все-все" так прокомментировало недовольство граждан страны переименованием республики: "Если говорить о возмущении астанчан по поводу переименования Астаны в Нур-Султан, то есть основания полагать, что все возмущение схлынет к понедельнику.

Так, если обратить внимание на возмущенные посты в социальных сетях, то никто не тегает аккаунты правительства Казахстана, никто не пишет депутатам. Все пишут на дурацкую петицию неизвестно где и просто возмущаются в воздух. Так что никаких признаков реального отношения к протесту нет.

Тем более, Астана не является до сих пор полноценным городом, это вахтовый поселок, где 85% взрослого населения переехало обслуживать аналог нефтяного месторождения — центральные государственные органы. Поэтому в нормальном городе в праздники наблюдается приток людей, а в Астане в праздники, наоборот, отток людей — все едут в свои города с трудовой вахты. Соответственно, никакого городского самосознания там нет".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неподалеку от здания мэрии казахстанской столицы сошлись в кулачном поединке сторонники и противники переименования Астаны в Нурсултан. Тогда, отметим, полиция также задержала несколько десятков человек.

Фото: commons. wikimedia.org.

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