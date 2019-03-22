МИД Украины резко ответил президенту Чехии на совет изменить Конституцию

Министерство иностранных дел Украины резко ответило действующему президенту Чехии Милошу Земану на его совет Киеву изменить Конституцию постсоветской республики.

Заявление главы пресс-службы МИД Украины Екатерины Зеленко транслируют украинские средства массовой информации.

Так, в украинском политическом ведомстве обвинили главу Чехии в "трансляции нарративов российской пропаганды". Также в МИДе Украины отметили, что приняли во внимание заявление Милоша Земана.

На Украине также отметили, что у действующего президента Чехии сложилось неправильное представление о происходящем сегодня в постсоветской республике. Так, указали в украинском дипломатическом ведомстве Милошу Земану, на территории современной Незалежной идет якобы не гражданская война, а "российская агрессия".

Гибнут, указали в Министерстве иностранных дел Украины, граждане страны, защищающие не только свою Родину, но и Европу с ее ценностями. Милошу Земану, считает Киев, необходимо обратить на это свое внимание.

Напомним, что на днях президент Чехии Милош Земан объявил о необходимости Киеву внести серьезные изменения в Конституцию Украины. Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этом. Так, чешский президент заявил, что Украина — это "хрупкий мир", который спасет лишь децентрализация власти.

Фото: flickr. com.

Читайте также:

Президент Чехии: "Россия в десять раз важнее Франции".