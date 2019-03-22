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Источник Правда.Ру

Ведущий телепередачи в прямом эфире выгнал из студии украинского политолога

Мир » Бывший СССР » Украина

Андрей Норкин, ведущий программы "Место встречи", что выходит в эфир на одном из федеральных телеканалов, выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.

Ведущий телепередачи в прямом эфире выгнал из студии украинского политолога. 401223.jpeg

Примечательно, что инцидент произошел в прямом эфире.

Ведущий и приглашенные эксперты, отметим, обсуждали интервью главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Павел Жовниренко вел себя излишне эмоционально — кричал, перебивал ведущего, активно жестикулировал и игнорировал призывы успокоиться.

Тогда ведущий телепередачи Андрей Норкин попросил украинского политолога "пойти отдохнуть". Павел Жовниренко сказал, что "отдыхает здесь". Тогда Норкин пригрозил ему охраной. Эксперт ушел, но попросил российского журналиста больше не звать его на передачу. Норкин же указал, что он его и не зовет — подбором гостей занимаются редакторы телешоу.

Уходя из студии, Павел Жовниренко пообещал, что "Россия будет свободна" и "Россия воспрянет ото сна". Андрей Норкин, устав, по-видимому, от Жовниренко, тяжело вздохнул и даже перекрестился.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал языковую политику постсоветской республики. По словам главы украинского силового ведомства, официальному Киеву необходимо уважать русскоязычных украинцев. Отдельно Аваков подчеркнул, что говорит именно о гражданах Украины, а не россиянах.

Фото: Wikimedia Commons.

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Темы Аваков Норкин Россия Украина
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