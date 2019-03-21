В столице Туркмении запретили автомобильные диски всех цветов, кроме серебристого

В столице Туркмении Ашхабаде введет запрет на установку автомобильных колесных дисков всех цветов, за исключением одного - серебристого. Об этом сообщает портал газеты "Известия" со ссылкой на туркменское издание "Хроники Туркменистана".

По информации издания, под запрет попали также белые и темно-серые диски. Дорожная полиция Ашхабада забирает у водителей автомобилей с неустановленным цветом колесных дисков удостоверение на транспортное средство, а сам автомобиль отправляют на техосмотр. Лишь после того, как водитель перекрасит диски в нужный цвет, полицейские возвращают документы.

Отмечается, что большинство автомобилей в стандартной комплектации оборудованы дисками темных цветов, а значит - они не соответствуют новым требованиям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в туркменкой столице Ашхабаде полиция проводила массовые проверки водителей. У женщин полиция отбирала водительские права. Туркменские средства массовой информации назвали происходящее в стране "авторепрессиями". По их мнению, действующая власть делает все возможное, чтобы запретить представительницам слабого пола водить автомобиль.

Недовольство дорожной полиции вызывали также автомобили белого цвета. Полицейские заставляли хозяев перекрашивать свои транспортные средства.

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