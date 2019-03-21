Глава МВД Украины прокомментировал языковую политику страны

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков высказался по поводу языковой политики современной постсоветской республики.
Так, указал Арсен Аваков, многие представители украинской власти сегодня активно продвигают идеи языковых люстраций и ограничений. Но эти "потуги" националистов, заявил глава МВД Украины в беседе с журналистами, запретить русский язык недопустимы.
Дело в том, пояснил свою позицию Арсен Аваков, что в современной Украине живут тысячи людей, которые разговаривают, пишут, читают и думают на русском языке. Столь большой пласт населения, уверен глава Министерства внутренних дел Украины, необходимо уважать.
Арсен Аваков подчеркнул, что речь в данном случае идет о русскоязычных гражданах Украины, а не о гражданах Российской Федерации.
Также Арсен Аваков указал, что на разнообразных государственных официальных мероприятиях политики и служащие Украины должны изъясняться на украинском языке. Глава МВД Украины считает, что необходимость этого очевидна.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поразмышлял о необходимости взыскать с Российской Федерации счета за "века оккупации". Своим размышлениям на эту тему, отметим, глава украинского внешнеполитического ведомства посвятил отдельный пост на своей странице в социальной сети Facebook.
Фото: Арсен Аваков.
Источник: Wikimedia Commons.
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