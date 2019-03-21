Бывший пресс-секретарь Трампа передаст Конгрессу США свой дневник.

Бывший руководитель департамента коммуникаций администрации президента США Хоуп Хикс заявила о готовности помочь конгрессменам в расследовании деятельности Дональда Трампа. Комитет юстиции палаты представителей Конгресса запросил у нее "личный рабочий дневник, журнал или другую книгу с пометками, записями или описанием событий в течение дня".
Инициаторы расследования надеются обнаружить в бумагах Хикс доказательства неофициальных контактов ее бывшего начальника с российскими властями в период президентской избирательной кампании и после избрания Трампа главой государства.
Ранее Хоуп Хикс опровергала сообщения о контактах предвыборного штаба Трампа с какими-либо зарубежными структурами, однако затем подтвердила информацию о встреча зятя нынешнего президента США Дэвида Кушнера с российским послом Сергеем Кисляком и главой "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым.
Хоуп Хикс записала заявление о своем уходе из Белого дома в феврале 2018 года, после 12-часового допроса, который устроили ей члены Конгресса.
Источник фото: wikimedia. org
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