Российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" начала уведомлять страны, зависящие от транзита газа через Украину, о том, что прекращает его транспортировку.
Об этом в интервью украинским средствам массовой информации рассказал Андрей Коболев, глава государственной компании Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа "Нафтогаз".
Андрей Коболев указал, что украинская сторона осведомлена о действиях "Газпрома". По словам главы "Нафтогаза", российская транснациональная энергетическая корпорация предупреждает зависящие от транзита газа через Украину государства о прекращении его транспортировки в 2020 году.
Примечательно, что Андрей Коболев не рассказал, откуда появилась у него эта информация.
Напомним, что в марте текущего года власти Болгарии заявили о получении официального письма из "Газпрома". В нем, утверждает София, российская транснациональная энергетическая корпорация якобы предупредила Болгарию о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с января следующего года. В "Газпроме" же тогда заявили, что никакого письма Болгарии не направляли.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин задумался о выставлении России счета за "века оккупации". Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в социальной сети Facebook.
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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