Глава МИД Украины задумался о выставлении России счета за "века оккупации"

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поразмышлял о необходимости взыскать с Российской Федерации счета за "века оккупации".

Пост с размышлениями на эту тему глава украинского внешнеполитического ведомства опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Так, указал Павел Климкин, Государственная дума РФ создала рабочую группу по оценке ущерба экономике Крымского полуострова от действий Украины. Российская сторона, отметил глава МИД Украины, настроена серьезно.

Почему же, задается вопросом Климкин, никому в Киеве не приходит в голову подсчитать ущерб стране за несколько веков "российской оккупации"? Возможно, делится мыслями глава Министерства иностранных дел Украины, стоило бы потребовать с России компенсацию.

Напомним, что о создании Государственной думой Российской Федерации рабочей группы по оценке ущерба экономике Крымского полуострова от действий Украины стало известно вчера, 20 марта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший генеральный прокурор Украины заявил о необходимости взыскать с России плату за "использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким". Так, указал Святослав Пискун, Юрий Долгорукий был киевским князем, основавшим "Московию". Теперь же, заявил бывший генпрокурор Украины, Россия использует "украинские земли", например, Новгород.

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко похвастал "мощным и триединым" ударом по России. Так, отметим, глава государства прокомментировал новые антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами Америки, Канадой и рядом государств Европы.

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