Трамп объявил "полным неудачником" мужа своей советницы

Президент США Дональд Трамп раскритиковал мужа своей советницы. По словам Трампа, он полный неудачник, который завидует успеху своей жены. Американский лидер таким образом ответил на заявление Конуэя о том, что у него психическое расстройство.

"Я объясню в чем дело, просто Джордж Конуэй очень завидует своей жене. Он даже хотел с ее помощью получить работу, но я не дал ему рабочего места. Я с ним очень плохо знаком, но уже знаю, что он ужасный муж и неудачник", - добавил Трамп.

Перед заявлением Трампа Джордж Конуэй опубликовал на своей странице в Twitter симптомы нарциссического расстройства личности, которые наблюдаются у Дональда Трампа.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональда Трампа заподозрили в связях с торговцами людьми. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала открытое письмо к следственным органам с просьбой проверить сообщения в СМИ о связях Дональда Трампа с владелицей сети массажных салонов во Флориде Ли Янг. Обращение подписали несколько членов парламента.

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