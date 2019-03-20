Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых санкций против России. Об этом сообщается на официальном сайте украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Новые санкции затронут 294 юридических и 848 физических лиц, которые участвовали в строительстве Крымского моста и организовывали проведение выборов в республиках Донбасса. В список попали также и лица, которые "причастны к захвату украинских военных катеров и незаконному задержанию украинских моряков" и те, кто "незаконно получал и использовал украинские музейные собрания".
В список включены также россияне, демонстративно нарушавшие законодательство Украины, посещая "временно оккупированную территорию Крыма".
Под ограничение попали отдельные физические и юридические лица, в отношении которых уже были применены санкции со стороны США и Канады. По рекомендации Национального банка Украины были продлены ограничения против четырех российских банков.
В декабре минувшего года правительство Украины приняло решение продлить запрет на ввоз некоторых товаров из России. В ответ правительство РФ расширило санкционный список в отношении Украины, добавив туда более чем 200 юридических и физических лиц.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские санкции Украине - это, прежде всего, сигнал Соединенным Штатам.
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