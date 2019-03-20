Политик, призывающий отменить обязательную вакцинацию, заболел ветрянкой

Издание Repubblica сообщило о том, что итальянский политик Массимилиано Федрига, выступающий против обязательной вакцинации, заболел ветряной оспой. Из-за осложнений Федрига попал в больницу, где за его здоровьем наблюдали врачи.

Федрига заболел еще на прошлой неделе. После ухудшения самочувствия его госпитализировали, однако медики на протяжении четырех дней не могли поставить политику диагноз. Оказалось, что Федрига болен ветрянкой. Сам политик отмечает, что после публикаций в СМИ о его болезни, в интернете активизировались критики его позиции относительно обязательной вакцинации. Однако сам Федрига отметил, что в детстве ему сделали все необходимые прививки.

"Спустя 35 лет вакцинации я все-таки заболел ветрянкой. Как видите, вакцина не уберегла меня от вируса. Это в очередной раз подтверждает мою теорию, что вакцинация необходима, но не поголовно", — отмечает политик.

Пользователи социальных сетей критикуют итальянского политика также за то, что несмотря на его взгляды у него детей есть все необходимые прививки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о законе, который вступил в силу в Италии. Новые правила обязывают родителей в обязательном порядке прививать своих детей, так как не один детский сад или ясли не смогут взять ребенка, если у него нет справки о вакцинации. Эта мера касается детей до 6 лет. Детей старше шести лет не будут отчислять из школы за отсутствие справки о вакцинации. Однако на их родителей будут налагать существенный штраф — 500 евро. На принятие таких мер итальянское правительство вынудил резкий рост заболеваемости корью.

Фото: Pravda.Ru

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