Украинский чиновник спрогнозировал "жесткие действия РФ" и призвал запасти побольше газа

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что Украине в текущем году необходимо заготовить на 3 млрд кубов больше газа, чтобы обезопасить себя от России.
"Мы уже провели оценку последствий самого "жесткого" варианта, который может произойти — остановке транзита российского газа через Украину. Чтобы перезимовать следующую зиму без особых осложнений даже в этом случае, нам необходимо заготовить в подземных газовых хранилищах на 3 миллиарда кубов больше, чем обычно", — пояснил Коболев.
Коболев добавил, что существуют и другие нестандартные ситуации. Например, возникновение дефицита газа в соседних странах. Но украинская энергетическая отрасль должна быть готова к любому развитию событий.
Напомним, "Правда.Ру" приводила мнение украинского эксперта Дмитрия Мурнича, который пояснял, какой план разрабатывает Украина, чтобы сохранить экспорт российского газа.
Также "Правда.Ру" рассказывала о смелом заявлении Андрея Коболева. Недавно он обвинил Берлин в намеренном лишении Украины транзита российского газа.
Фото: Андрей Коболев
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