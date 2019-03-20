Украинский боксер Усик пообещал защитить УПЦ

Украинский боксер Александр Усик заявил о своей готовности защитить при необходимости Украинскую православную церковь от гонений и посягательств. Об этом он рассказал в интервью программе "Добро и зло" на телеканале "Наш".
"Если это понадобится, то я буду ее защищать. Если кто-то придет и будет бранить монаха, который молится за меня, я возьму палку и буду гнать палкой его", - ответил Усик на вопрос ведущего о том, готов ли он выступить в защиту Церкви.
Спортсмен также выразил уверенность в том, что гонения только укрепят веру людей и объединят верующих между собой, а тот "кто устраивает это, кто поджигает, тот и сгорит".
Напомним, Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Свой последний бой он провел против британца Тони Белью в ноябре минувшего года, одержав уверенную победу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Синод Албанской православной церкви (АПЦ) не признал "новую церковь" Украины. Представители АПЦ также выразили свое недовольство действиями константинопольского патриарха, признавшего все рукоположения священников "новой церкви", совершаемые "отлученным от Церкви и преданным анафеме Филаретом". По мнению албанского духовенства, они недействительны, поскольку лишены "благодати и действия Святого Духа".
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