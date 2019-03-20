Врио главы Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан

Временно исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить название столицы государства на Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.
Токаев добавил, что намерен добиться того, чтобы главные улицы во всех городах страны также были названы в честь Нурсултана Назарбаева.
"Нужно увековечить имя нашего первого президента в истории. Для этого предлагаю переименовать Астану в Нурсултан. То же самое предлагаю сделать со всеми главными городскими улицами страны. Назвать их в честь Нурсултана Назарбаева", — предложил Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность врио президента Казахстана.
Токаев отметил, что в соответствии с законом "О первом президенте" Нурсултан Назарбаев остается первым и единственным в Казахстане отцом народа. Поэтому врио президента Казахстана предлагает воздвигнуть ему памятник в Астане.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Также "Правда.Ру" публиковала мнение казахстанского политолога Данияра Ашимбаева относительно транзита власти в Казахстане после отставки Назарбаева.
Фото: newtimes.kz
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